Njih dvojica su indeks korisnosti 33. Voker u pobedi Makabija protiv Asvela (92:84) gde je dao 29 poena (10/11 dvojke, 2/8 trojke i 3/3 slobodna bacanja), i imao devet skokova i jednu asistenciju, a Klajburn u trijumfu Barse protiv Olimpijakosa (98:85) sa učinkom od 28 poena (3/5 dvojke, 7/10 trojke, 1/1 bacanja) a imao je i tri skoka, dve asistencije, tri ukradene lopte i jednu blokadu.