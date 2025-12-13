Slušaj vest

Košarkaš Makabija Loni Voker i igrač Barselone Vil Klajburn podelili su nagradu za najkorisnijeg (MVP) igrača 15. kola Evrolige.

Njih dvojica su indeks korisnosti 33. Voker u pobedi Makabija protiv Asvela (92:84) gde je dao 29 poena (10/11 dvojke, 2/8 trojke i 3/3 slobodna bacanja), i imao devet skokova i jednu asistenciju, a Klajburn u trijumfu Barse protiv Olimpijakosa (98:85) sa učinkom od 28 poena (3/5 dvojke, 7/10 trojke, 1/1 bacanja) a imao je i tri skoka, dve asistencije, tri ukradene lopte i jednu blokadu.

