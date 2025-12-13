Utakmica u kojoj su crno-beli bili domaćini ušla je u istoriju kao najgledaniji večiti derbi
ISTORIJSKI VEČITI DERBI: Objavljeno koliko je ljudi gledalo meč Partizan - Crvena zvezda
Minuli košarkaški večiti derbi privukao je veliku pažnju.
Večiti derbi Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©
Košarkaši Partizana su savladali Crvenu zvezdu u okviru 15. kola Evrolige posle velikog preokreta.
Utakmica u kojoj su crno-beli bili domaćini ušla je u istoriju kao najgledaniji večiti derbi.
U "Areni" je bilo prisutno 21.854 gledalaca.
Ujedno je ovo drugi najgledaniji meč u istoriji Evrolige u novijoj istoriji ovog takmičenja.
Apsolutni rekord drži takođe Partizan, koji je 2009. godine igrao pred 22.567 gledalaca u beogradskoj Areni protiv Panatinaikosa.
