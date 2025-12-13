Slušaj vest

Minuli košarkaški večiti derbi privukao je veliku pažnju.

Večiti derbi Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Košarkaši Partizana su savladali Crvenu zvezdu u okviru 15. kola Evrolige posle velikog preokreta.

Utakmica u kojoj su crno-beli bili domaćini ušla je u istoriju kao najgledaniji večiti derbi.

U "Areni" je bilo prisutno 21.854 gledalaca.

Ujedno je ovo drugi najgledaniji meč u istoriji Evrolige u novijoj istoriji ovog takmičenja.

Apsolutni rekord drži takođe Partizan, koji je 2009. godine igrao pred 22.567 gledalaca u beogradskoj Areni protiv Panatinaikosa.

Pobeda Partizana Izvor: MONDO