Košarkaši Crvene zvezde doživeli su težak poraz od Partizana u petak veče (79:76) u 15. kolu Evrolige.

Imala je Zvezda i plus 16 krajem treće deonice, a onda je usledio pootpuni pad u igri i sa druge strane skok Partizana u napadčkom smislu, pa je ekipa Saše Obradovića od gotovog napravila veresiju.

1/20 Vidi galeriju Slavlje igrača Partizana posle pobede u derbiju Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT, Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Navijačima Zvezde nije dugo trebalo da krenu u akciju teranja i Saše Obradovića, dokazanog trenera koji je za vrlo kratko vreme podigao Zvezdu iz mrtvih i lansirao je u sam vrh evroligaške tabele.

Sada, posle dva vezana poraza u Evropi i pada na tabeli, od kojih je ovaj od Partizana bio jako bolan za Delije, navijači crveno-belih krenuli su u otvoreno kritikovanje rada Obradovića.

Tviter je dan posle derbija, i odmah po završetku derbija goreo, a Delije su osule drvlje i kamenje po Obradoviću.

1/5 Vidi galeriju Srpski trener ljubi grb crveno-belih na utakmici Zvezda - Monako Foto: Starsport

Ovo su samo neki od komenatara u moru onih gde se Obradović tera nakon poraza u petak!