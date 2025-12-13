REAKCIJA POSLE ŠOK PORAZA U DERBIJU! Kreće se u teranje Saše Obradovića iz Crvene zvezde! Fil Džekson i Majkl Džordan ne bi zadovolji Delije sada!
Košarkaši Crvene zvezde doživeli su težak poraz od Partizana u petak veče (79:76) u 15. kolu Evrolige.
Imala je Zvezda i plus 16 krajem treće deonice, a onda je usledio pootpuni pad u igri i sa druge strane skok Partizana u napadčkom smislu, pa je ekipa Saše Obradovića od gotovog napravila veresiju.
Navijačima Zvezde nije dugo trebalo da krenu u akciju teranja i Saše Obradovića, dokazanog trenera koji je za vrlo kratko vreme podigao Zvezdu iz mrtvih i lansirao je u sam vrh evroligaške tabele.
Sada, posle dva vezana poraza u Evropi i pada na tabeli, od kojih je ovaj od Partizana bio jako bolan za Delije, navijači crveno-belih krenuli su u otvoreno kritikovanje rada Obradovića.
Tviter je dan posle derbija, i odmah po završetku derbija goreo, a Delije su osule drvlje i kamenje po Obradoviću.
Ovo su samo neki od komenatara u moru onih gde se Obradović tera nakon poraza u petak!
Možda bi navijači Zvezde oterali Majkl Džordana i Fila Džeksona nakon dva ili tri vezana poraza, jer nemaju strpljenja ni za njihovu legendu kakva je Saša Obradović: