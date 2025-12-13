Slušaj vest

Evroligaški košarkaški večiti derbi okončan je pobedom Partizana posle velikog preokreta - 79:76.

Sudijski ekspret portala "Basket News", prokomentarisao je suđenje u večitom derbiju.

Slavlje igrača Partizana posle pobede u derbiju Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT, Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Analizirajući suđenje, Vornik se najviše usredsredio na situaciju kada je Zvezda vodila 67:59 na 5:38 do kraja.

- Nažalost po goste, u ovoj situaciji donete su dve pogrešne sudijske odluke. Prvo, u borbi za loptu posle njenog izbijanja, Tajrik Džons zamahuje rukom i udara Kodija Milera-Mekintajera u lice. To je bio prekršaj koji nije dosuđen u korist Crvene zvezde. Zatim Džons snažno kreće ka košu i ostvaruje kontakt sa Dejvontijem Grejemom, koji zauzima ispravnu odbrambenu poziciju, čak i izvan defanzivnog polukruga, ali se uprkos tome dosuđuje blokirajući faul Grejemu -piše Vornik i dodaje:

- Umesto da Zvezda dobije loptu uz vođstvo od osam poena i dodatni momentum posle Grejemove legalne odbrane, Džonsu se priznaje koš, a zatim pogađa i dodatno slobodno bacanje, čime smanjuje zaostatak na pet poena (62:67). Takođe se vidi da sudija signalizira kako je Grejem bio unutar defanzivnog polukruga. Nije bio – nalazio se izvan njega – ali to je u ovoj situaciji i nebitno, jer se pravilo defanzivnog polukruga primenjuje samo ako je napadač u vazduhu, što u ovom slučaju Džons nije bio. Još jednom vidimo da sudije Evrolige ne fokusiraju pravilno na odbrambene situacije, zbog čega donose pogrešnu odluku.

Pomenutu situaciju možete pogledati na snimku od 5:50:

Ne propustiteKošarkaNOVI TRENER PARTIZANA SPREMAN ZA NAREDNI IZAZOV, "GROBARI" SE NADAJU OZVANIČENJU: Disciplina i koncentracija, to traži od crno-belih košarkaša!
PARTIZAN-ZVEZDA_97.JPG
KošarkaJOVANOVIĆ PRED CRVENU ZVEZDU: Moramo da budemo fokusirani i pokažemo čvrstinu
Vladimir Jovanović
EvroligaISTORIJSKI VEČITI DERBI: Objavljeno koliko je ljudi gledalo meč Partizan - Crvena zvezda
PARTIZAN-ZVEZDA_97.JPG
EvroligaREAKCIJA POSLE ŠOK PORAZA U DERBIJU! Kreće se u teranje Saše Obradovića iz Crvene zvezde! Fil Džekson i Majkl Džordan ne bi zadovolji Delije sada!
Saša Obradović

BONUS VIDEO:

Semi Odželej posle poraza od Partizana Izvor: Kurir