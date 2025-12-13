- Nažalost po goste, u ovoj situaciji donete su dve pogrešne sudijske odluke. Prvo, u borbi za loptu posle njenog izbijanja, Tajrik Džons zamahuje rukom i udara Kodija Milera-Mekintajera u lice. To je bio prekršaj koji nije dosuđen u korist Crvene zvezde. Zatim Džons snažno kreće ka košu i ostvaruje kontakt sa Dejvontijem Grejemom, koji zauzima ispravnu odbrambenu poziciju, čak i izvan defanzivnog polukruga, ali se uprkos tome dosuđuje blokirajući faul Grejemu -piše Vornik i dodaje:

- Umesto da Zvezda dobije loptu uz vođstvo od osam poena i dodatni momentum posle Grejemove legalne odbrane, Džonsu se priznaje koš, a zatim pogađa i dodatno slobodno bacanje, čime smanjuje zaostatak na pet poena (62:67). Takođe se vidi da sudija signalizira kako je Grejem bio unutar defanzivnog polukruga. Nije bio – nalazio se izvan njega – ali to je u ovoj situaciji i nebitno, jer se pravilo defanzivnog polukruga primenjuje samo ako je napadač u vazduhu, što u ovom slučaju Džons nije bio. Još jednom vidimo da sudije Evrolige ne fokusiraju pravilno na odbrambene situacije, zbog čega donose pogrešnu odluku.