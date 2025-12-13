Slušaj vest

Košarkaši Crvene zvezde poraženi su od Partizana, kao gosti, u petak veče sa 79:76 u 15. kolu Evrolige.

Nakon 15. odigranih kola Crvena zvezda se nalazi u samom vrhu po broju izvedenih slobodnih bacanja, dok je Partizan pri samom dnu.

Vanja Marinković pred poslednji napad Zvezde na derbiju Foto: Printscreen

Zvezda je trenutno četvrta sa 354, dok je Partizan na 16. mestu sa 264.

Zanimljivo je da je Zvezda kao gost, u paklu Grobara, imala više penala od večitog rivala (19-17), iako se pričalo o domaćinskom suđenju i odlukama koje su bile na štetu crveno-belih.

U svemu je prednjačio Saša Obradović koji je odmah po završetku meča istakao da je sudijski kriterijum bio promenjen u četvrtoj deonici kada je Partizan istopio minus od 16 poena i došao do pobede.

Evo kompletne liste izvedenih bacanja nakon 15. kola Evrolige:

Slobodna bacanja Evroliga
Foto: Basket news/printscreen

