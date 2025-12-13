Slušaj vest

Košarkaši Crvene zvezde poraženi su od Partizana, kao gosti, u petak veče sa 79:76 u 15. kolu Evrolige.

Nakon 15. odigranih kola Crvena zvezda se nalazi u samom vrhu po broju izvedenih slobodnih bacanja, dok je Partizan pri samom dnu.

Zvezda je trenutno četvrta sa 354, dok je Partizan na 16. mestu sa 264.

Zanimljivo je da je Zvezda kao gost, u paklu Grobara, imala više penala od večitog rivala (19-17), iako se pričalo o domaćinskom suđenju i odlukama koje su bile na štetu crveno-belih.

U svemu je prednjačio Saša Obradović koji je odmah po završetku meča istakao da je sudijski kriterijum bio promenjen u četvrtoj deonici kada je Partizan istopio minus od 16 poena i došao do pobede.

Evo kompletne liste izvedenih bacanja nakon 15. kola Evrolige:

Foto: Basket news/printscreen

