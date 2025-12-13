Slušaj vest

Mirko Ocokoljić je sa Partizanom vezao tri važne pobede, a trijumf u večitom derbiju bio je kao šlag na tortu za Grobare.

Ipak, Partizan sprema zamenu za Ocokoljića, koji je kao privremeno rešenje na klupi "parnog valjka".

Đoan Penjaroja Foto: Starsport

Kako prenosi "Basketnews", klub iz Humske naredne nedelje očekuje dolazak Đoana Penjaroje.  Iako je klub demantovao da postoji dogovor sa Đoanom Penjarojom, situacija i dalje ide u pravcu promene na klupi.

Mirko Ocokoljić je preuzeo ulogu glavnog trenera za ove utakmice i predvodio Partizan do važnih pobeda, vrativši tim na pobednički kolosek trijumfima nad Bajernom iz Minhena i Crvenom zvezdom u večitom derbiju.

Đoan Penjaroja novi trener Partizana?
Đoan Penjaroja novi trener Partizana? Foto: Basketnews/printscreen

Iako je Očokoljić pomogao ekipi da ponovo pobeđuje, izgleda da se na mestu glavnog trenera neće zadržati dugo, dodaje "Baketnews".

