Mirko Ocokoljić je sa Partizanom vezao tri važne pobede, a trijumf u večitom derbiju bio je kao šlag na tortu za Grobare.

Ipak, Partizan sprema zamenu za Ocokoljića, koji je kao privremeno rešenje na klupi "parnog valjka".

Kako prenosi "Basketnews", klub iz Humske naredne nedelje očekuje dolazak Đoana Penjaroje. Iako je klub demantovao da postoji dogovor sa Đoanom Penjarojom, situacija i dalje ide u pravcu promene na klupi.

Mirko Ocokoljić je preuzeo ulogu glavnog trenera za ove utakmice i predvodio Partizan do važnih pobeda, vrativši tim na pobednički kolosek trijumfima nad Bajernom iz Minhena i Crvenom zvezdom u večitom derbiju.

Iako je Očokoljić pomogao ekipi da ponovo pobeđuje, izgleda da se na mestu glavnog trenera neće zadržati dugo, dodaje "Baketnews".

