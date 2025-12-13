Vašington je došao da podrži fudbalere zajedno sa Arijanom Lakićem i Mitrom Bošnjakovićem.
SRUŠIO ZVEZDU, PA BODRIO FUDBALERE: Dvejn Vašington glavna faca na stadionu Partizana
Fudbaleri Partizana posle teških muka savladali su Napretak u 19. kolu prvenstva Srbije.
Partizan - Napredak Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©
Crno-beli su slavili rezultatom 3:2 i tako zadržali prvo mesto na tabeli.
Utakmici u Humskoj prisustvovalo je više od 9.000 ljudi, a među njima i pojedini košarkaši Partizana.
Partizan je savladao Crvenu zvezdu dan ranije u 15. kolu Evrolige, a jedan od junaka meča bio je Dvejn Vašington.
Vašington je došao da podrži fudbalere zajedno sa Arijanom Lakićem i Mitrom Bošnjakovićem.
Navijači Partizana su bili oduševljeni njihovom pojavom, pa su mnogi želeli da selfijima i fotografijama obeleže susret.
