Fudbaleri Partizana posle teških muka savladali su Napretak u 19. kolu prvenstva Srbije.

Crno-beli su slavili rezultatom 3:2 i tako zadržali prvo mesto na tabeli.

Utakmici u Humskoj prisustvovalo je više od 9.000 ljudi, a među njima i pojedini košarkaši Partizana.

Vašington je došao da podrži fudbalere zajedno sa Arijanom Lakićem i Mitrom Bošnjakovićem.

Navijači Partizana su bili oduševljeni njihovom pojavom, pa su mnogi želeli da selfijima i fotografijama obeleže susret.