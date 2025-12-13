Slušaj vest

Fudbaleri Partizana posle teških muka savladali su Napretak u 19. kolu prvenstva Srbije.

Partizan - Napredak Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Crno-beli su slavili rezultatom 3:2 i tako zadržali prvo mesto na tabeli.

Utakmici u Humskoj prisustvovalo je više od 9.000 ljudi, a među njima i pojedini košarkaši Partizana.

Partizan je savladao Crvenu zvezdu dan ranije u 15. kolu Evrolige, a jedan od junaka meča bio je Dvejn Vašington.

Vašington je došao da podrži fudbalere zajedno sa Arijanom Lakićem i Mitrom Bošnjakovićem.

Navijači Partizana su bili oduševljeni njihovom pojavom, pa su mnogi želeli da selfijima i fotografijama obeleže susret.

