Prvi ovosezonski košarkaški večiti derbi privukao je ogromnu pažnju širom sveta.

Slavlje igrača Partizana posle pobede u derbiju Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT, Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Partizan je savladao Crvenu zvezdu 79:76 kao domaćin u meču u kome je oboren rekord po broju gledalaca na večitom derbiju.

Da je meč bio u centru košarkaške javnosti, ne samo u Evropi, govori podatak da je specijalan gost crno-belih bio Joakim Noa, a tu su bili čuveni strit basketaši poput Meta Kiatipisa ili "Profesora".

Noa je skoro 10 godina nastupao za Čikago Bulse, a uprave se ovaj slavni klub oglasio zbog njega i večitog derbija.

"Joakim Noa "upija" jedno od najvećih rivalstava u košarci: Partizan protiv Crvene zvezde u Beogradu", stoji u objavi na zvaničnoj stranici kluba.

Saša Obradović KK Crvena zvezda
PARTIZAN-ZVEZDA_97.JPG
čović 5.jpg

Grobari slave, Delije ljute bacaju topovske udare Izvor: Kurir