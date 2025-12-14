Specijalan gost crno-belih bio Joakim Noa, koji je skoro deceniju proveo u Bulsima
ČIKAGO BULSI SE OGLASILI ZBOG VEČITOG DERBIJA: Okačili snimak sa meča Partizan - Crvena zvezda uz moćnu poruku
Prvi ovosezonski košarkaški večiti derbi privukao je ogromnu pažnju širom sveta.
Slavlje igrača Partizana posle pobede u derbiju Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT, Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©
Partizan je savladao Crvenu zvezdu 79:76 kao domaćin u meču u kome je oboren rekord po broju gledalaca na večitom derbiju.
Da je meč bio u centru košarkaške javnosti, ne samo u Evropi, govori podatak da je specijalan gost crno-belih bio Joakim Noa, a tu su bili čuveni strit basketaši poput Meta Kiatipisa ili "Profesora".
Noa je skoro 10 godina nastupao za Čikago Bulse, a uprave se ovaj slavni klub oglasio zbog njega i večitog derbija.
"Joakim Noa "upija" jedno od najvećih rivalstava u košarci: Partizan protiv Crvene zvezde u Beogradu", stoji u objavi na zvaničnoj stranici kluba.
