DAO JE VIŠE OD 1.000 GOLOVA, A NA DERBIJU GA NIKO NIJE PREPOZNAO! Legendarni as stavio kačket na glavu i sa navijačima Partizana pratio okršaj večitih!
Rukometnom virtuozu, legendarnom Švajcarcu Endiju Šmidu, ispunila se velika želja - da oseti čari beogradskog košarkaškog derbija.
U prvim redovima Beogradske arene u petak su viđene brojne poznate ličnosti iz sveta košarke, uključujući Žoakima Nou, poznatog NBA novinara Brajana Vindhorsta, popularnog "Profesora" Grejsona Bučera... U Areni je te večeri bilo i jedan velikan svetskog sporta, koga niko među prisutnima nije prepoznao.
Reč je o slavnom rukometašu Endiju Šmidu.
Stavio je kačket na glavu i sa običnim navijačima Partizana pratio okršaj večitih.
"Večiti derbi Partizan - Crvena zvezda skinut sa liste želje", napisao je nakon meča oduševljeni Švajcarac.
Ko je Endi Šmid?
Šmid je najbolji švajcarski rukometaš svih vremena i jadan od naboljih strelaca u istoriji ovog sporta.
Od 2003. godine igrao je za nacionalni tim svoje zemlje i na 218 utakmica postigao je čak 1.094 gola, po čemu je apsolutni rekorder. Igrao je za Grashopers, Amisitiju, Silkeborg i Rajn Nekar Leven.
Čak 12 godina branio je boje kluba iz Manhajma, pet puta je bio MVP Bundeslige. Osvajao je brojne trofeje i u Švajcarskoj i u Nemačkoj, a sa "Lavovima" je trijumfovao i u EHF Kupu. Uvršten je u Kuću slavnih, a danas je selektor reprezentacije Švajcarske.
Kurir sport