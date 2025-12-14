Slušaj vest

Rukometnom virtuozu, legendarnom Švajcarcu Endiju Šmidu, ispunila se velika želja - da oseti čari beogradskog košarkaškog derbija.

U prvim redovima Beogradske arene u petak su viđene brojne poznate ličnosti iz sveta košarke, uključujući Žoakima Nou, poznatog NBA novinara Brajana Vindhorsta, popularnog "Profesora" Grejsona Bučera... U Areni je te večeri bilo i jedan velikan svetskog sporta, koga niko među prisutnima nije prepoznao.

Reč je o slavnom rukometašu Endiju Šmidu.

Stavio je kačket na glavu i sa običnim navijačima Partizana pratio okršaj večitih.

"Večiti derbi Partizan - Crvena zvezda skinut sa liste želje", napisao je nakon meča oduševljeni Švajcarac.

Ko je Endi Šmid?

Šmid je najbolji švajcarski rukometaš svih vremena i jadan od naboljih strelaca u istoriji ovog sporta.

Od 2003. godine igrao je za nacionalni tim svoje zemlje i na 218 utakmica postigao je čak 1.094 gola, po čemu je apsolutni rekorder. Igrao je za Grashopers, Amisitiju, Silkeborg i Rajn Nekar Leven.

Čak 12 godina branio je boje kluba iz Manhajma, pet puta je bio MVP Bundeslige. Osvajao je brojne trofeje i u Švajcarskoj i u Nemačkoj, a sa "Lavovima" je trijumfovao i u EHF Kupu. Uvršten je u Kuću slavnih, a danas je selektor reprezentacije Švajcarske.

