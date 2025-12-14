Slušaj vest

Košarkaši Partizana u petak su zabeležili najvredniji trijumf u sezoni, pošto su u evroligaškom derbiju posle velikog preokreta savladali Crvenu zvezdu rezultatom 79:76.Jedan od junaka pobede bio je sjajni nemački košarkaš Isak Bonga, koji je meč završio sa 16 poena i 11 skokova.

Posebnu težinu sjajnom učinku daje činjenica da je Bonga ovaj derbi igrao pod jakim bolovima.

Naime, dan pred okršaj sa Zvezdom Nemac je doživeo povredu kolena na treningu. Nakon magnetne rezonance ustanovljeno je da nije pokidao ligamente, ali je potvrđeno istegnuće, saznaje "Sport klub".

I pored toga što povreda nije nimalo bezazleta, nemački košarkaš nije želeo da propusti najvažniji meč u sezoni. Uz stalnu podršku medicinskog osoblja, dve terapije dnevno, nošenje steznika i korišćenje lekova protiv bolova, Bonga je izdržao svih 40 minuta derbija u visokom ritmu.

"Samo se trudim da pomognem timu, a saigrači mi veruju. Znam koliko vredno igram i zato imam mnogo samopouzdanja. Ovakve utakmice pokazuju da se rad isplati. Išao sam na skok, to je deo svega onoga što pokušavam da radim kako bih pomogao timu da pobedi", rekao je Bonga nakon meča.

