Reprezentativac Srbije i košarkaš Dubaija Aleksa Avramović baš nema sreće sa povredama.

Momak koji je svojom borbenošću, karakterom, ponašanjem na terenu i van njega osvojio srca ljubitelja košarke širom Evrope doživeo je još jedan neverovatan peh u karijeri.

Srpski košarkaš polomio je rebro, pa ga ponovo očekuje duža pauza.

Od dolaska u Dubaiji problemi se nižu kao na traci.

Povredio je Aleksa petu na meču protiv Turske na Eurobasketu, pa je sa tom povredom i došao letos na pripreme ambicioznog kluba iz Emirata.

Oporavak je išao u dobrom smeru, bio je srpski as blizu povratka na teren, a onda je usledio novi peh. Verovali ili ne, prilikom istezanja fizioterapeut kluba mu me povredio koleno, zbog čega je propustio veliki broj utakmica. U Evroligi je odigrao samo četiri meča za Dubai, uz prosek od 11.5 poena, 1.8 skokova i tri asistencije.

Nakon par zapaženih izdanja očekivala se njegova "eksplozija" u dresu novog kluba ove sezone, ali sreća mu je ponovo okrenula leđa. Zbog frakture rebra Aleksu nećemo gledati na terenu minimum šest nedelja.

Čitavu karijeru pratili su ga teški maleri, povrede su se samo smenjivale, ali on je iz svake nedaće koja ga je snašla izlazio još jači, pa nema razloga da tako ne bude i ovaj put.

Zato kada pomislite da ste baksuz, da nemate sreće, samo se setite kroz šta je sve prošao Aleksa Avramović.

Pehovi u Partizanu

Počelo je u februaru 2022. godine kada je u finalu Kupa Radivoja Koraća protiv Crvene zvezde zadobio prelom nosa. Neugodna povreda nije ga sprečila da nekoliko dana kasnije obuče dres Srbije i pomogne timu da zabeleži važan trijumf u kvalifikacijma za Mundobasket. Sa zaštitnom maskom na licu ubacio je 24 poena protiv Slovačke i bio apsolutni junak pobede naše reprezentacije u Levicama.

Početkom jula 2022. godine Aleksa je pred meč kvalifikacija sa Belgijom doživeo povredu desne šake, ali nije želeo da ostavi tim na cedilu. Povređen, u bolovima, istrčao je na teren i tako izložio sebe ogromnom riziku.

Da povreda nije bla nimalo naivna, nažalost, uverili smo se mesec dana kasnije. Na pripremama za Evrobasket obnovio je povredu desne šake zbog čega je propustio Evropsko prvenstvo i početak sezone sa crno-belima. Ruka je završila u gipsu, a malerozni Aleksa na teren se vratio tek u decembru.

Kako je sezona odmicala podizao je formu, briljirao je sa crno-belima u Evroligi i postao jedan od ključnih igrača Partizana. Nažalost, u finišu sezone usledio je novi peh. U trećoj utakmici plej-ofa Evrolige protiv Real Madrida, nakon jednog duela sa centrom Tavarezom doživeo je prelom leve šake i ponovo je završio sa longetom na ruci.

Ipak, veliki borac nije dozvolio da ga to slomi. Zračio je optimizmom i govorio da će se vratiti jači nego ikad. Tako je i bilo. Na Mundobasketu u Manili igrao je košarku života. Svojom borbenošću i zalaganjem na terenu osvojio je srca čitave nacije i bio jedan od gavnih junaka veličanstvenog podviga našeg nacionalnog tima.

Nakon sjajnih partija u Manili mnogi su verovali da je pred Aleksom sezona karijere u Evroligi, ali povrede su ga ponovo sprečile da zablista.

Krajem novembra na utakmici protiv Cedevite u Ljubljani dobio je jak udarac u predelu lica od Jake Klobučara i teren je napustio obliven krvlju. Ustanovljeno je da mu je ponovo slomljen nos.

Propustio je nekoliko mečeva i vratio se sa maskom na licu, a onda ga je zadesila nova velika nesreća. Mesec dana kasnije, na utakmici protiv Milana, zadobio je prelom skočnog zgloba, nakon čega je usledila dvomesečna pauza.

Prethodnu sezonu proveo je u moskovskom CSKA i nije imao ozbiljnijih problema sa povredama, ali povratkom u Evroligu problemi se nižu kao na traci. Kao da je ovo takmičenje ukleto za njega.

Ipak, izdržaće Aleksa i ovo, navikao je na borbu i teške dane... Vratiće se ponovo jači nego ikad, jer ako neko može da prebrodi ovo, to je on - neustrašivi borac i večiti pobednik, koji nikada ne odustaje!

