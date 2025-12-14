Slušaj vest

Dva najtrofejnija trenera u istoriji Evrolige, Željko Obradović i Etore Mesina nedavno su podneli ostavke.

Dugogodišnji trener Milana 24. novembra podneo je ostavku na mestu trenera, a samo dva dana kasnije Željko Obradović napustio je Partizan.

U razgovoru za "Eurohoops" trener Fenerbahčea Šarunas Jasikevičijus dotakao se promena u Milanu i Partizanu.

"Razlog zbog kog su ostali na vrhu 30 godina je to što su se stalno iznova pronalazili. Željko i Ettore s godinama i iskustvom nisu postali gluplji. Naprotiv, kroz vreme su stalno pokazivali sposobnost prilagođavanja. Kada ne pobeđuješ, priča je već napisana — ljudi kažu da si prestar", rekao je Šaras.

1/23 Vidi galeriju Željko Obradović na klupi Partizana Foto: Dimitrije Vasiljevic / Alamy / Profimedia, Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT

Prokomentarisao je činjenicu da treneri prvi stradaju kada rezultati nisu dobri.

"Oni ovo rade već 30 godina. Najjednostavnija logika je: pobeđuj i svi će ućutati. Ako dvojica najboljih trenera u istoriji evropske košarke gube poslove ili sami odlučuju da odu, zamislite kako je tek nama", kaže Šaras.

Kurir sport