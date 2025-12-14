NBA KAPITALAC STIGAO U PIREJ: Došao sam da budem lider na terenu!
Iskusni NBA as i bivši saigrač Nikole Jokića, američki košarkaš Monte Moris, najnovije je pojačanje grčkog Olimpijakosa.
Sjajni plejmejker potpisao je sa grčkim timom ugovor do kraja sezone.
Odmah po dolasku u Atinu iskusni as izneo je svoja očekivanja.
"Jorgos Barcokas mi je rekao da igram svoju igru, da preuzmem ulogu koju sam imao i u Denveru, da budem lider na terenu. Da budem napadač i da saigrače učinim boljima. Moj posao je da dam sve od sebe u napadu i odbrani, da pobeđujem i da se zabavljam", poručio je Moris.
Spreman je da pokaže svoje najbolje lice.
"Sa Barcokasom sam pričao o svojoj ulozi i želim da zaslužim mesto u timu. Svestan sam da me čeka period prilagođavanja, upoznavanja sa saigračima... Ono što mogu odmah da kontrolišem je moj stav, moje liderstvo i energija. Što se brže budem adaptirao, biću sve bolji i bolji", kaže Moris.
Kurir sport