Iskusni NBA as i bivši saigrač Nikole Jokića, američki košarkaš Monte Moris, najnovije je pojačanje grčkog Olimpijakosa.

Sjajni plejmejker potpisao je sa grčkim timom ugovor do kraja sezone.

Odmah po dolasku u Atinu iskusni as izneo je svoja očekivanja.

"Jorgos Barcokas mi je rekao da igram svoju igru, da preuzmem ulogu koju sam imao i u Denveru, da budem lider na terenu. Da budem napadač i da saigrače učinim boljima. Moj posao je da dam sve od sebe u napadu i odbrani, da pobeđujem i da se zabavljam", poručio je Moris.

Monte Moris i Partizan?

Spreman je da pokaže svoje najbolje lice.

"Sa Barcokasom sam pričao o svojoj ulozi i želim da zaslužim mesto u timu. Svestan sam da me čeka period prilagođavanja, upoznavanja sa saigračima... Ono što mogu odmah da kontrolišem je moj stav, moje liderstvo i energija. Što se brže budem adaptirao, biću sve bolji i bolji", kaže Moris.

