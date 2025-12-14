Slušaj vest

Košarkaški klub Partizan prošao je kroz buran period, koji je počeo utakmicom protiv Panatinaikosa i odlaskom Željka Obradovića sa klupe crno-belih.

Obradoviću je priređen doček na aerodromu „Nikola Tesla“ po povratku iz Atine, a potom su navijači posetili trening igrača Partizana, nakon čega je potvrđeno da Željko Obradović više neće voditi crno-bele.

Predsednik kluba Ostoja Mijailović gostovao je na televiziji „Euronews“ i otkrio detalje situacije, dok je Obradović putem video saopštenja javno izneo informacije koje ranije nisu bile poznate. Posledice turbulencija plaćene su i od strane bivšeg sportskog direktora Zorana Savića, a na njegovo mesto imenovan je legendarni Žarko Paspalj.

Trenutno funkciju vršioca dužnosti trenera Partizana obavlja Mirko Ocokoljić, dok se očekuje imenovanje novog šefa struke.

Ostoja Mijailović i Žarko Paspalj obratiće se javnosti na godišnjoj konferenciji zakazanoj za 15. decembar (ponedeljak), od 12.30 sati.