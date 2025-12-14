OSTOJA MIJAILOVIĆ SE OBRAĆA PRVI PUT NAKON ODLASKA ŽELJKA OBRADOVIĆA! Predsednik Partizana odgovara na pitanja novinara, evo kada je zakazana konferencija!
Košarkaški klub Partizan prošao je kroz buran period, koji je počeo utakmicom protiv Panatinaikosa i odlaskom Željka Obradovića sa klupe crno-belih.
Obradoviću je priređen doček na aerodromu „Nikola Tesla“ po povratku iz Atine, a potom su navijači posetili trening igrača Partizana, nakon čega je potvrđeno da Željko Obradović više neće voditi crno-bele.
Predsednik kluba Ostoja Mijailović gostovao je na televiziji „Euronews“ i otkrio detalje situacije, dok je Obradović putem video saopštenja javno izneo informacije koje ranije nisu bile poznate. Posledice turbulencija plaćene su i od strane bivšeg sportskog direktora Zorana Savića, a na njegovo mesto imenovan je legendarni Žarko Paspalj.
Trenutno funkciju vršioca dužnosti trenera Partizana obavlja Mirko Ocokoljić, dok se očekuje imenovanje novog šefa struke.
Ostoja Mijailović i Žarko Paspalj obratiće se javnosti na godišnjoj konferenciji zakazanoj za 15. decembar (ponedeljak), od 12.30 sati.