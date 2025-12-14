Slušaj vest

Kao i svi izraelski klubovi koji učestvuju u Evroligi i Evrokupu, i Hapoel posle dve godine ponovo može da ugosti rivale pred svojim navijačima, ali to neće baš moći da uradi u svom gradu.

Večiti derbi Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Naime, zbog velikog jevrejskog praznika Hanuke i zauzetosti svoje "Menora" hale u Tel-Avivu tog dana, ekipa trenera Dimitrisa Itudisa ugostiće crveno-bele u Jerusalimu, u "Dvorani mira".

Hapoel je čitavu sezonu, sve donedavno, kao domaćin igrao u Plovdivu, Bugarska.

Jedna od opcija za meč sa Beograđanima bilo je dislociranje utakmice u Holon, u halu "Toto", međutim uprkos naporima da se tamo organizuje meč, to nije bilo moguće.

Utakmica je na programu u utorak od 20 časova.

