razbili su ih

Košarkaši Hapoel Tel Aviva bili su silni u domaćem prvenstvu u meču pred evroligaški okršaj sa Crvenom zvezdom.

Hapoel je na gostovanju istoimenom klubu iz Ber Ševe došao do pobede rezultatom 102:77.

Najbolji u evroligašu bio je Odijas sa 18 poena. Timor je ubacio 13, Malkolm 12, a Blejzer i Ginat po 11. Vase Micića nije bilo zbog povrede, a odmarali su i razni drugi prvotimci.

Na drugoj strani Majkl Foster se istakao ispred ostalih sa 19 poena.

Evroligaški duel između srpskog i izraelskog tima je na programu u utorak u 20.05 u Jerusalimu.

U međuvremenu, Zvezda je pobedila Spartak iz Subotice sa 93:77 u 10. kolu ABA lige.

