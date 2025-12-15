Slušaj vest

Prvi ovosezonski evroligaški večiti derbi i dalje je tema u medijima.

Partizan je posle nestvarnog preokreta srušio Crvenu zvezdu (79:76), a jedan od tragičara bio je Džered Batler koji je promašio poslednji šut tima sa Malog Kalemegdana.

Sada se Batler dotakao te situacije o kojoj smo već pisali.

- U tom poslednjem trenutku, emocije su me savladale. Iskreno, šut koji je Kalinić imao, delovalo mi je da je bio u teškoj poziciji i pomislio sam: ‘Eto, pobedili su’. Već sam bio emotivno iscrpljen, a onda mi je dodao loptu i praktično me izbacio iz ravnoteže. Ali ne mislim da je to bio presudan trenutak utakmice. Naravno da bih voleo da sam pogodio, ali mislim da je sve počelo mnogo ranije - rekao je Batler, a preneo Mozzart sport.

Zatim se Batler još jednom osvrnuo na poraz i istakao koliko je bitno što je Zvezda pobedila Spartak.

- Bio je to baš težak poraz, pogotovo emotivno. Drago mi je što smo se danas vratili, uhvatili neki ritam i mislim da je to dobro pred duplu nedelju u Evroligi.

Govorio je i o pritisku koji sa sobom nosi večiti derbi.

- Za nas kao tim više je bilo pitanje načina na koji smo izgubili i što smo ispustili utakmicu na gostovanju, što je bilo emotivno frustrirajuće. To je opet prilika da se nešto nauči, jer moramo kao tim da naučimo kako da „zatvorimo“ utakmice. Inače, nema ničega sličnog derbiju. Moraš da budeš baš ‘hladan kao led’ i emotivno stabilan. Mnogo je svega, ali je neverovatno energično. Ne mislim da postoji još neko košarkaško mesto kao ovo - zaključio je Batler.

