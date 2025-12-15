Slušaj vest

Džordan Nvora je bio najbolji košarkaš crveno-belih u utakmici 15. kola Evrolige.

Zvezda je kao gost izgubila od Partizana, a krilni košarkaš je postigao 20 poena, uz sedam skokova i indeks korisnosti 20.

- Bilo je baš zanimljivo da se to doživi. Video sam i naše navijače, bilo ih je mnogo i bilo je sjajno. Dobio sam kompletno iskustvo derbija, čak su me i malo pogodili u lice dok sam izlazio sa terena, tako da sam stvarno sve doživeo - rekao je Nvora za "Meridian sport".

1/8 Vidi galeriju Večiti derbi Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Nvora je dodao da njegov tim ima problem kada je reč o završnim minutima utakmice.

- U završnici moramo bolje da pomeramo loptu, da uključimo i ostale igrače. Treba da se vratimo onome što smo radili na početku sezone - da zatvaramo utakmice kako treba. Tada smo to radili dobro. Sada nismo, ali ćemo to srediti. Na početku sezone smo znali kako, biće opet u redu.

Otkrio je Amerikanac sa poreklom iz Nigerije i kako je prihvatio ishod svog prvog večitog derbija.

- Nisam spavao. Uspeo sam da zaspim tek oko 5.30 ujutru. Posle poraza kao što su ovaj ili onaj protiv Barselone, teško mi je da spavam. Gledaš snimke, razmišljaš o utakmici i to te drži budnim. Ali to je deo strasti – gledaš šta možeš bolje da uradiš sledeći put - rekao je Džordan Nvora.

Bonus video: