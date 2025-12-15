- Sad ću morati da se vratim malo pre moga vremena. Meni je nejasno kako može da se pravi tim, a da nemaš beka koji je vrlo važan za tim. Kako niko nije razmišljao da taj igrač može da se povredi, ali to sad nije bitno. Jedna od pozicija koju bismo voleli da imamo to je pozicija jedan. Karliku ističe ugovor ove godine, kako to sve podesiti da to može da funkcioniše. Prvog februara se čovek vraća i u ovoj situaciji Kalates koliko je god bio nužno rešenje i Milton mene ne zadovoljavaju u smislu košarke koju bih voleo da vidim. Voleo bih da vidim brze momke, da trče levo, desno i da se na taj način bave košarkom. Tako da želja dovođenja nekog plejmejkera u tom pravcu ima smisla. Ovde je potrošeno mnogo para na stvari koje su vrlo čudne i nejasne. Ja sam insistirao da dovedemo nekog evropskog ili američkog plejmejkera i da ga dovedemo sutra, da prekosutra može da igra. Jako je malo toga na tržištu i zato je doveden Kalates kao rešenje. I onda ti ostaje Amerika. Tu imamo jednu začkoljicu, čak i da ga odabereš, koliko će mu vremena trebati za adaptaciju. Živimo u vremenu gde je sve skupo, ako mene pitate nijedan od igrača u Evropi ne vredi blizu tih para, ali to je sad moje mišljenje. Tako da, u traženju smo i istina je da smo u kontaktima sa Kameronom, pa ćemo da vidimo. Ali da bismo to završili moramo imati nekog trenera, da ne bi posle on rekao ja neću ovoga, vraćaj ga. Tako da ima dosta stvari koje utiču. A mi moramo da se prilagođavamo modernoj košarci, brzoj, punoj tranziji i svega i to dovodi navijače - istakao je Paspalj.