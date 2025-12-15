Slušaj vest

Hapoel iz Tel Aviva će u Jerusalimu biti domaćin crveno-belima u meču 16. kola Evrolige.

Hapoel će kao lider imati ulogu favorita u prvoj utakmici po povratku u Izrael, kada je reč o evroligaškim utakmicama.

Otežavajuća okolnost za Crvenu zvezdu jeste problem koji ekipa ima sa povredama.

Saša Obradović, osim na igrače koji duži period nisu na raspolaganju, a to su Džoel Bolomboj, Ajzea Kenan, Tajson Karter i Hasijel River, neće moći da računa ni na Čimu Monekea i Ognjena Dobrića.

- Nikad nisam bio u ovakvoj situaciji. U pauzama nema treninga. Pozajmljivali smo igrače za trening, poput Škobalja iz Radničkog, jer nam je bio potreban deseti igrač - rekao je Saša Obradović na poslednjem treningu pred odlazak u Izrael.

Čima Moneke u dresu Crvene zvezde

Hapoel je prvi sa učinkom od 11 pobeda i četiri poraza, dok Crvena zvezda ima učinak od devet trijumfa i šest izgubljenih utakmica.

