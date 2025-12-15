Slušaj vest

Košarkaši Crvene zvezde u utorak od 20.05 gostuju Hapoelu iz Tel Aviva, ali u Jerusalimu, a pred meč protiv lidera Evrolige medijima se obratio trener tima sa Malog Kalemegdana, Saša Obradović koji je govorio o problemima sa kojima se suočava.

- Nikad nisam bio u ovakvoj situaciji. U pauzama nema treninga. Pozajmljivali smo igrače za trening, poput Škobalja iz Radničkog, jer nam je bio potreban deseti igrač - počeo je priču Obradović, pa dodao:

- Iako je veliki broj igrača ušao u ‘crvenu zonu’ kada je reč o povredama, pobedili smo Spartak. Nekad izgubiš jednog ili dva, nekad čak i tri igrača. Nije lako reagovati taktički u tim situacijama. Uz to, imali smo igrače koji su se adaptirali na promene, poput dolaska igrača za povrede, sve su to faktori koje mnogi neće prihvatiti, ali mi učimo iz toga. Osnovna stvar je odnos prema klubu i navijačima.

Zatim se osvrnuo i na katastrofalnu četvrtu četvrtinu u večitom derbiju.

- Posle derbija, po mom mišljenju, ključna je bila poslednja četvrtina – odnosno način na koji smo reagovali na sudijske odluke, koje su bile problematične. Ipak, za vrhunski rezultat moraš da umeš da se ponašaš onako kako zahteva visok nivo. Druga dimenzija je kontrola igre do samog kraja, da držimo stvari pod svojom kontrolom. Mislim da smo zaslužili da pobedimo.

Zatim je govorio i o narednom protivniku.

- Postavili smo velike ciljeve ispred sebe, a biće sve teže kada je u pitanju raspored. Možda je i njima psihološki izazovno jer igraju na tuđem terenu, ali u Izraelu, na primer, lakše je nego kod kuće, recimo u Bugarskoj, na domaćem terenu. Oni su ekipa za fajnal-for i kažnjavaju svaku našu grešku u napadu - zaključio je Saša Obradović.

