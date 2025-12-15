Slušaj vest

Novi košarkaš Olimpijakosa, Monte Moris, neće biti u konkurenciji za duel 16. kola Evrolige protiv Valensije, potvrdili su iz kluba.

Američki plejmejker, koji je nedavno stigao iz NBA lige, još uvek nije spreman za debi u elitnom takmičenju. Kako je objasnio trener Jorgos Barcokas, Moris će u narednim danima proći dodatna testiranja i procenu fizičke spreme, pa će se tek od srede znati u kakvom je stanju.

1/7 Vidi galeriju Monte Moris i Partizan? Foto: Profimedia, David Berding / Getty images / Profimedia, Starsport

Samim tim, jasno je da će propustiti meč koji Olimpijakos igra u utorak protiv Valensije.

Problemi sa sastavom tu se ne završavaju. Barcokas neće moći da računa ni na Tajsona Vorda, koji ima povredu noge, Šakila Mekisika zbog problema sa butinom, Kinana Evansa koji je nedavno operisan, kao ni na Mustafu Fala.