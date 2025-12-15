Slušaj vest

Košarkaši Zvezde otputovali su u Izrael, na utakmicu protiv Hapoela u utorak od 20.05 u Jerusalimu, u 16. kolu Evrolige.

Košarkaš Zvezde Donatas Motejunas rekao je da je Hapoel jedan od najkompletnijih timova u Evroligi, što pokazuju način igre i rezultati.

"Imaju iskustvo, znaju kako da igraju. Biće 40 minuta borbe. Moramo biti konstantni 40 minuta, ne 30. Pokušaćemo da ih napadnemo, imaju kvalitetan tim, a nadamo se da neće biti efikasni u napadu kao inače", naveo je on.

"Što se atmosfere tiče, ne očekujemo ništa posebno. Mi igramo u neverovatnoj atmosferi kod kuće, tako da mene to ne dotiče previše. Razumem, oni čekaju ovo. Biće mnogo ljudi, pružaće podršku, biće bučni, ali ništa novo za nas", dodao je litvanski centar.