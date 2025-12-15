"BIĆE 40 MINUTA BORBE" Motejunas očekuje težak meč protiv Hapoela! As Zvezde pecnuo protivničke navijače: "Što se atmosfere tiče, ne očekujemo ništa posebno..."
Košarkaši Zvezde otputovali su u Izrael, na utakmicu protiv Hapoela u utorak od 20.05 u Jerusalimu, u 16. kolu Evrolige.
Košarkaš Zvezde Donatas Motejunas rekao je da je Hapoel jedan od najkompletnijih timova u Evroligi, što pokazuju način igre i rezultati.
"Imaju iskustvo, znaju kako da igraju. Biće 40 minuta borbe. Moramo biti konstantni 40 minuta, ne 30. Pokušaćemo da ih napadnemo, imaju kvalitetan tim, a nadamo se da neće biti efikasni u napadu kao inače", naveo je on.
"Što se atmosfere tiče, ne očekujemo ništa posebno. Mi igramo u neverovatnoj atmosferi kod kuće, tako da mene to ne dotiče previše. Razumem, oni čekaju ovo. Biće mnogo ljudi, pružaće podršku, biće bučni, ali ništa novo za nas", dodao je litvanski centar.
Ekipa Crvene zvezde se odmah posle utakmice vraća za Beograd i počinje pripreme za drugi meč duplog kola sa Virtusom, koji se igra u petak u Beogradskoj areni. ; Zvezda je sedma na tabeli Evrolige sa devet pobeda i šest poraza, a Hapoel je prvi sa 11 pobeda i četiri poraza.