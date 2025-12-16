Crvena zvezda gostuje Hapoelu od 20.05.
težak ispit
BIĆE PAKLENO! Crveno-beli gosti lideru Evrolige: Evo gde možete gledati prenos meča Hapoel - Zvezda!
Košarkaši Crvene zvezde gostuju Hapoelu iz Tel Aviva, lideru Evrolige, u meču 16. kola.
Zvezda je vezala dva poraza u Evroligi, a poslednji je bio od večitog rivala, Partizana, u petak.
Crvena zvezda - Barselona
Sa druge strane Hapoel je na učinku od 11-4, dok Zvezda ima 9-6.
Prenos utakmice Hapoel - Crvena zvezda možete gledati uživo na TV Arena sport premium 1 kanalu.
