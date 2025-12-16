Slušaj vest

Košarkaši Crvene zvezde gostuju Hapoelu iz Tel Aviva, lideru Evrolige, u meču 16. kola.

Zvezda je vezala dva poraza u Evroligi, a poslednji je bio od večitog rivala, Partizana, u petak.

Crvena zvezda - Barselona

Sa druge strane Hapoel je na učinku od 11-4, dok Zvezda ima 9-6.

Prenos utakmice Hapoel - Crvena zvezda možete gledati uživo na TV Arena sport premium 1 kanalu.

