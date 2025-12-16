Slušaj vest

Panatinaikos je ovog ponedeljka trenirao u Istanbulu uoči gostovanja Fenerbahčeu, u okviru 16. kola Evrolige, a trening je obeležila povreda Kendrika Nana.

Američki bek je tokom treninga izvrnuo levi skočni zglob, nakon čega mu je ukazana pomoć.

Kendrik Nan Foto: Starsport, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Prema prvim informacijama, povreda ne deluje ozbiljno, ali će njegovo stanje biti dodatno procenjeno u utorak ujutru, kada će biti poznato da li će biti u konkurenciji za meč zakazan za 16. decembar od 19.45 časova.

