Košarkaši Crvene zvezde gostuju od 20.05 lideru EvroligeHapoel Tel Avivu u meču 16. kola.

Pre nešto više od godinu dana, kontroverzni vlasnik Hapoel, milijarder Ofer Janaj, bio je ljut na Crvenu zvezdu zbog Džonatana Motlija i borbe za njegov potpis.

U razgovoru za "Sport klub", Janaj je svojevremeno objasnio kakvu osvetu sprema prema Crvenoj zvezdi:

- Ne, nisam poslao te ponude, ali rekao sam da ako oni odvedu mog igrača, poslaću kontraponude za sve njihove zvezde. Ne znači da će želeti da dođu da igraju za Hapoel, ali uzeću ih i mogu da idu gde hoće, možda mogu besplatno da ih prepustim Partizanu - rekao je on.

Takođe, otkrio je Janaj i kako je tekao njegov razgovor sa agentom Džonatana Motlija.

- U sredu mi je prišao agent i rekao da Motli želi da ide. Pitao sam ‘zašto’, a on je odgovorio ‘zbog rata’. Rekao sam ‘kako misliš zbog rata?’, momak voli da izlazi po Tel Avivu, ima toliko devojaka ovde, svako veče izlazi, žurke, uživa, stavlja na društvene mreže vina, restorane, sve… Kako sad rat? Trenutno nema rata, a ako mu je to problem, može da ostane u Beogradu. Odgovorio mi je ‘ne, ne, odmah želi da ide’. Rekao sam mu da me ne za**bava, odgovorio mi je da me ne za**bava i da samo želi da ide zbog rata. To je bilo ekstremno čudno i rekao sam da je neprihvatljivo, naravno - istakao je on, pa je govorio i o detaljima ugovora:

- Ovde ima ugovor od jednog i po miliona dolara, a Zvezda mu je ponudila 2,1 ili 2,2 miliona, tako nešto. Tu informaciju smo dobili od više izvora, to znamo. Čuo sam izjavu sportskog direktora (Milana Dozeta) da nisu zainteresovani za Motlija. Mislim da je to rekao čisto kako bi se ispunio pravni aspekt. Ako nije tako, ako stvarno naprave korak unazad i naprave tu odluku… Ako počnu da me poštuju, onda možemo opet da budemo prijatelji.

Za kraj, Janaj je istakao sledeće:

- Mnogi klubovi bi želeli da dovedu Motlija jer je odličan igrač, ali vreme za tako nešto bilo je u junu, kada smo ga mi doveli. Tada se sklapaju dogovori, a posle toga ugovori moraju da se poštuju, niko ne može da dela van toga. To je jasno, očigledno. Svi koji žele da se okome na izraelske timove zbog rata, da li to znači da mi možemo da uzimamo igrače ruskim timovima jer i oni ratuju?

Motli je na kraju ostao u Hapoelu i ove sezone je važan šraf u ekipi Dimitrisa Itudisa.

