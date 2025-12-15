Slušaj vest

Predsednik KK Partizan Ostoja Mijailović odlučio je da bez zadrške govori o aktuelnim i prethodnim dešavanjima u crno-belom taboru, obraćajući se javnosti na opširnoj konferenciji za medije, zajedno sa novim sportskim direktorom kluba Žarkom Paspaljem.

Obraćanje čelnih ljudi Partizana potrajalo je čak sat i po vremena, što samo po sebi govori o težini tema koje su se našle na dnevnom redu. Javnost je najviše interesovalo pitanje bivšeg trenera Željka Obradovića, pa je upravo toj temi posvećen najveći deo izlaganja, ali se Mijailović nije zaustavio samo na tome.

Prvi čovek crno-belih dotakao se i brojnih drugih aspekata funkcionisanja kluba, govoreći otvoreno o unutrašnjim procesima, izazovima sa kojima se Partizan suočavao, ali i planovima za budućnost.

Poseban akcenat stavljen je na finansijsku stabilnost kluba, temu koja je godinama unazad bila predmet interesovanja i navijača i šire sportske javnosti. Mijailović je tom prilikom izneo konkretne brojke, istakavši da je tokom njegovog mandata u KK Partizan ukupno ušlo čak 118 miliona evra, čime je želeo da naglasi obim poslovanja i napore koji su uloženi u stabilizaciju i razvoj kluba.

- Kada pričamo o mojoj odgovornosti mislim da sam ovaj posao radio sasvim savesno. Za vreme mog mandata je ušlo u klub 117,2 mliliona evra, kao nikada za 72 godine. To nije samo zahvaljujući meni, već i upravi, stručnom štabu, navijačima koji su kupovali karte, državi Srbiji i ljudima koji su davali sponzorstva iz uprave, ali ja sam bio na čelu organizacije.... Ne mogu da prihvatim odgovornost za stanje na tabeli, stanje u svlačionici i ostalo - rekao je Mijailović na današnjoj konferenciji za medije.

Pored toga, Ostoja Mijailović je otkrio i visinu bruto plata stručnog štaba kluba, koje za ovu sezonu iznose 3.879.498 evra.

Tema je bio i Džabari Parker, to jest njegov ugovor u Partizanu, a Mijailović je otkrio koliko crno-bele koštaju on, ali i Šejk Milton.

- Ta dva ugovora nas koštaju 10 miliona dolara za ovu i narednu sezonu. Govorim o bruto cifri koja sadrži 12,5 odsto poreza i 10 odsto menadžerske provizije - otkrio je Ostoja Mijailović.