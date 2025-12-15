Slušaj vest

Džabari Parker je letos stigao u Partizan kao najveće pojačanje u istoriji kluba...

Način na koji Parker igra od početka sezone i njegov fizički izgled, svrstavaju Amerikanca u jednog od najgorih pojačanja crno-belih.

1/11 Vidi galeriju Džabari Parker u dresu Partizana Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT, Srdjan Stevanovic ©/2025 Starsport.rs ©

Višak kilograma je najveći problem koji Parker vuče za sobom, pa otud dolazi i do problema da na parketu izgleda onako kako su svi i očekivali od njega.u

Njegovi potezi od pre samo godinu dana, u dresu Barselone, nisu ni blizu igrama u crno-belom dresu.

Tada je leteo po terenu i bio jedan od najboljih igrača u Evroligi, a danas, decembra 2025. godine, deluje šokantno.

Džabari Parker nekad i sada Foto: Starsport/Ilustracija

Pogledajte kako je Džabari žario i palio u Barseloni do skoro...

BONUS VIDEO: