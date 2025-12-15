Džabari Parker ne liči na sebe...
haos
ŠTA MU SE DOGODILO? Šokantno šta je Džabari Parker radio, a kakav je sada! Grobari u neverici! (VIDEO)
Džabari Parker je letos stigao u Partizan kao najveće pojačanje u istoriji kluba...
Način na koji Parker igra od početka sezone i njegov fizički izgled, svrstavaju Amerikanca u jednog od najgorih pojačanja crno-belih.
Džabari Parker u dresu Partizana
Višak kilograma je najveći problem koji Parker vuče za sobom, pa otud dolazi i do problema da na parketu izgleda onako kako su svi i očekivali od njega.u
Njegovi potezi od pre samo godinu dana, u dresu Barselone, nisu ni blizu igrama u crno-belom dresu.
Tada je leteo po terenu i bio jedan od najboljih igrača u Evroligi, a danas, decembra 2025. godine, deluje šokantno.
Džabari Parker nekad i sada Foto: Starsport/Ilustracija
Pogledajte kako je Džabari žario i palio u Barseloni do skoro...
