Bivši igrač Partizana oduševljen je povratko u svoju domovinu - Izrael:

- Veoma smo uzbuđeni, Jedva čekamo da igramo pred izraelskom publikom prvi put u Evroligi. Mislim da ću se postepeno uigrati, potrebno je igrati utakmicu po utakmicu da bih se osećao bolje. U igračkoj sam formi, moram da se uklopim u tim i krenem - počeo je Madar.

Nedavno je Makabi igrao svoju povratničku utakmicu i bilo je posebno emotivno. Nema sumnje isto će biti i na utakmici Hapoela.

- Mislim da su svi uzbuđeni i videli su sve video snimke, pripremili su se kako treba za atmosferu koja će biti ovde. Nadamo se da će publika doći, razumemo da neće biti lako doći iz Tel Aviva, ali ima mnogo fanova i nadamo se da će nas bodriti i ispuniti arenu. Veoma je važna utakmica.

Hapoel je trenutno najbolja ekipa u Evroligi sa skorom od 11 pobeda i četiri poraza.

- Početak sezone je odličan, veoma sam zadovoljan, ali to ne znači mnogo — sezona je duga i moramo mnogo bolje da igramo da bismo ostali na ovom nivou do kraja sezone. Idemo utakmicu po utakmicu, moramo da radimo naporno i da se poboljšamo. Zvezda je odličan tim sa mnogo igrača koji su stigli prošlog leta, ima dosta stvari za pripremu — nije laka utakmica i moramo odigrati dobru igru da bismo pobedili - rekao je Madar.

