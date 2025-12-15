Slušaj vest

Trener Hapoel Tel AvivaDimitris Itudis imao je burnu konferenciju za medije pred utakmicu sa Crvenom zvezdom u utorak od 20.05.

Razlog je Elajdža Brajant, koji je ostao u Bugarskoj nedavno i nije bio deo tima protiv Hapoela Ber Ševe.

To je bila kap koja je prelila čašu, pa je Itudis ušao u verbalni obračun sa novinarkom iz Izreala uoči 16. kola Evrolige:

Pre kulminacije je bila razrada i lepa tema – povratak u Izrael. Ipak, umesto u Tel Avivu, dočekaće crveno-bele u Jerusalimu.

- Drago mi je što su utakmice ponovo ovde. Publika nam daje dodatni impuls i pomaže nam, ali oni ne igraju. Zato igrači moraju da izađu i da izgledaju dobro. Nedostajala nam je publika i drago mi je što smo je vratili. Publika zna kako da stvori pravu atmosferu - rekao je Itudis.

Izraelci su želeli još priče o navijačima….

- Ne znam šta više želite da kažem. Želimo da naši navijači dođu u velikom broju, ali i druge ekipe imaju svoje fanove. Želimo njihovu podršku u svakom trenutku, čak i u teškim trenucima. Moraju da veruju u tim i u ono što pokušava da postigne.

Za Zvezdu je imao samo reči hvale.

- Suočavamo se sa timom koji igra drugačije. Igraju “small ball” i rašireni su po terenu. Odželej i Davidovac igraju na pet i četiri. Tu je Moneke, koji ne znam da li će igrati. Imaju sjajne igrače koji mogu da poentiraju iz izolacije. Igraju sa mnogo energije i atletizma, a takve utakmice zahtevaju drugačiji nivo odbrane. Imamo samo jedan trening pre utakmice, ali se nećemo oslanjati samo na njega da bismo izgledali dobro.

Osvrnuo se na još jedan detalj.

- Skokovi su važan segment ove utakmice. Njihov atletizam nam može predstavljati problem u tom pogledu. Želimo da budemo konzistentniji u utakmicama. Naravno, i protivnik mora da misli o nama.

Povratak Bruna Kabokla će sačekati.

- On trenira odvojeno. Napreduje i izgleda dobro, ali još nije sa timom.

I za kraj – Elajdža Brajant i zašto nije igrao protiv Hapolea Ber Ševe.

- Ja sam mu dozvolio da ostane. Zašto potencirate tu priču kada sam je već jednom objasnio. Ostao je u Bugarskoj zbog porodice. Ne pravite velike priče o stvarima koje ne postoje. Ako želite, pravite… Ali samo kažem - zaključio je Itudis.

