Hapoel će večeras od 20 časova u Jerusalimu ugostiti Crvenu zvezdu u okviru 16. kola Evrolige, a svoja očekivanja pred meč izneo je trener izraelskog tima - iskusni košarkaški stručnjak Dimitris Itudis.

Kum i učenik najtrofejnijeg trenera Evrope Željka Obradovića pohvalio je beogradske crveno-bele.

Čeka nas duel sa timom koji igra drugačije. Igraju ‘small ball’ i rašireni su po terenu. Odželej i Davidovac igraju na pet i četiri. Tu je Moneke, koji ne znam da li će igrati. Imaju sjajne igrače koji mogu da poentiraju iz izolacije. Igraju sa mnogo energije i atletizma, a takve utakmice zahtevaju drugačiji nivo odbrane. Imamo samo jedan trening pre utakmice, ali se nećemo oslanjati samo na njega da bismo izgledali dobro", rekao je Itudis i dodao:

"Skok će biti važan segment ove utakmice. Njihov atletizam može da bude problem za nas u tom pogledu. Mi svakako želimo da budemo konzistentniji u utakmicama i naravno želimo da i protivnik mora da misli o nama."

Dimitris Itudis Foto: Starsport, Screenshot, Ivan S Ivanov/IPA Sport / ipa-agency.net / imago sportfotodienst / Profimedia

Nije krio oduševljenje što će njegov tim konačno imati priliku da igra utakmicu u Izraelu.

"Drago mi je što ponovo igramo ovde. Navijači nam daju dodatni impuls i pomažu nam, ali – oni ne igraju. Zato igrači moraju da izgledaju dobro. Nedostajala nam je publika, drago nam je što smo se vratili. Navijači znaju kako da naprave pravu atmosferu. Želeo bih da naši navijači dođu u velikom broju, ali i druge ekipe imaju svoje navijače. Želimo podršku u svakom trenutku, i kada je teško. Moraju da veruju u tim i ono što pokušavamo da postignemo", rekao je trener Hapoela.

Imao je Itudis i jednu zanimljivu raspravu sa novinarima na konferenciji, a razlog je ostanak Elajdže Brajanta u Bugarskoj.

"Ja sam mu dozvolio da ostane. Zašto potencirate tu priču? Već sam vam jednom objasnio. Ostao je u Bugarskoj zbog porodice. Nemojte da pravite priče o nečemu što ne postoji. Zapravo, ako želite, pravite… Ali, samo kažem", zagrmeo je Itudis.

Podsetimo, Hapoel je trenutno lider u Evroligi sa skorom 11-4.

