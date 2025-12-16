Slušaj vest

Partizan će u sredu od 20 časova i 30 minuta u Beogradu igrati protiv Virtusa u okviru 16. kola Evrolige.

Mirko Ocokoljić je preuzeo vođstvo nad ekipom nakon odlaska Željka Obradovića, a na četiri utakmice crno-belisu ostvarili četiri pobede, poslednju protiv Crvene zvezde kao domaćin u evropskom takmičenju.

- Očekuje nas teška i važna utakmica pre svega, ekipa je vezala neke pobede. Nadam se da ćemo biti spremni, da dobro uđemo utakmice, a ne ko u prethodnim, kada smo slabije ušli pa jurili rezultat, malo da se dovodi u pitanje i krajnji rezultat. Očekujem da momci izađu motivisani, dobro su trenirali danas. Nismo imali mnogo vremena za pripremu utakmice sa Virtusom. Ono što je bilo jasno, mi smo pokušali da spremimo. Nadam se da će to sutra da bude dobro - rekao je Ocokoljić dan pred utakmicu.

Dan ranije, na godišnjoj konferenciji za medije Žarko Paspalj, sportski direktor Partizana, rekao je da Ocokoljić ne želi da ostane u ulozi glavnog trenera.

- Našao sam se u ovoj poziciji, data mi je uloga trenera kada je Željko otišao i kada niko drugi nije hteo da preuzme. Nijedan trener neće reći da ne želi da bude glavni trener, da vam kažem iskreno. Ja to ne mogu da kažem da je tako, ali vraćam se da je naš dogovor takav – kakav je. Nisam očekivao da će ovo da traje baš ovoliko, mislio sam da će biti kraće. Imao sam sreće, a i podršku igrača da se to odvija u dobrom smeru. Drago mi je. Šta će biti dalje, videćemo. Ja svakako ostajem u Partizanu kad dođe novi trener, tada ćemo definisati još bolje - poručio je trener Partizana.

