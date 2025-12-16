Slušaj vest

Partizan će protiv ekipe iz Bolonje igrati u okviru 16. kola Evrolige.

Vašington je pričao o treneru Mirku Ocokoljiću.

- Ne plaćaju me da biram trenera, doveden sam da igram košarku i na to sam usredsređen. Držaćemo se zajedno kao igrači ko god da nam bude trener. Radujemo se šta god da dogodi, mi znamo da želimo da pobeđujemo. Bila je čudna situacija, jedinstvene okolnosti, a on je uradio đavolski dobar posao. Ponosan sam na njega i na to kako se izborio sa svime. Tako da odgovor je da bih želeo da ostane, ide mu sjajno. Verujem u njega. Nisam siguran šta će se deisti, kao što sam rekao, ja sam igrač i brinem se o svom poslu - rekao je Vašington.

Utakmica protiv Virtusa biće odigrana u sredu od 20 časova i 30 minuta..

- Uzbuđeni smo. Imamo priliku za još jednu pobedu, da ovaj voz i dalje usmerimo u pravom smeru, da nastavimo seriju.

Nakon odlaska Željka Obradovića ekipu je preuzeo Ocokoljić, a Partizan je pobedio na četiri utakmice..

- Osetimo manje pritiska. Dobili smo priliku da radim još neke stvari u napadu, da igramo malo slobodnije i brže. Na kraju krajeva, pogledali smo se u ogledalo, konstatovali smo da smo mi igrači, da smo mi na terenu i da mi tu kontrolišemo šta možemo. Počistili smo neke stvari u igri i sada igramo sa više odgovornosti.

Dvejn Vašington Izvor: MONDO/Tijana Jevtić

Upitan je da komentariše svoju izjavu posle pobede u derbiju, kada je rekao da "Ocokoljić nije vikao na igrače kada je Crvena zvezda vodila".

- Ne… Znam da svi žele da prave priču od toga, ali napravio sam šalu, izvučeno je iz konteksta. Imamo korist od Ocokoljićevog pristupa, četiri utakmice, četiri pobede, to dovoljno ilustruje - zaključio je Vašington.

