Košarkaš Crvene zvezdeČima Moneke otkrio kada će vratiti na teren nakon neugodne povrede u meču protiv Barselone početkom decembra ove godine.

Moneke je u razgovoru za "Amerikanos" progovorio o svom povratku na parket:

Čima Moneke na utakmici protiv Baskonije Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT

- S obzirom da konačno sada trčim, prvi put sam dodirnuo loptu tek na dan utakmice sa Partizanom. Tako da verzuja mene koja bi igrala taj meč ne bi imala nikakvog smisla. Ali protiv Bolonje u petak – sigurno ću biti tu - rekao je Moneke.

Podsetimo, Moneke je letos potpisao za Crvenu zvezdu stigavši iz Baskonije.

