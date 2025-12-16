Moneke je u razgovoru za "Amerikanos" progovorio o svom povratku na parket:

- S obzirom da konačno sada trčim, prvi put sam dodirnuo loptu tek na dan utakmice sa Partizanom. Tako da verzuja mene koja bi igrala taj meč ne bi imala nikakvog smisla. Ali protiv Bolonje u petak – sigurno ću biti tu - rekao je Moneke.