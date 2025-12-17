Partizan dočekuje Virtus od 20.30.
spektakl
BIĆE PAKLENO U ARENI! Evo gde možete gledati okršaj Partizana i Virtusa!
Crno-beli su u nizu od četiri vezane pobede i protiv Virtusa će pokušati da upišu i treći evroligaški trijumf u nizu.
Slavlje igrača Partizana posle pobede u derbiju Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT, Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©
Partizan je trenutno na učinku od 6-9, dok Virtus ima skor 7-8.
Direktan prenos meča između Partizana i virtusa možete gledati uživo na TV Arena sport premium 1 kanalu.
