Slušaj vest

Crveno-beli su u završnici treće deonice imali čak 16 poena viška, ali je snažan nalet Partizana doneo domaćinu veliki preokret i trijumf rezultatom 79:76.

Nigerijski košarkaš je utakmicu Partizana gledao sa klupe, što mu je veoma teško palo...

- Kada sam shvatio da neću moći da igram, plakao sam. Tako sam se osećao. Pokušavao sam da budem nasmejan dok sam tamo, igrali smo baš dobro i to mi je pomoglo. Ipak, na kraju sam bio tužan. Sezona je duga i biće još mnogo ovakvih utakmica, daću sve od sebe da budem spreman kad one dođu - kazao je Čima Moneke u podkastu Amerikanos24.

1/8 Vidi galeriju Večiti derbi Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Inače, Moneke će preskočiti i večerašnju utakmicu protiv Hapoela iz Tel Aviva.

Hapoel će kao lider imati ulogu favorita u prvoj utakmici po povratku u Izrael, kada je reč o evroligaškim utakmicama.

Otežavajuća okolnost za Crvenu zvezdu jeste problem koji ekipa ima sa povredama.

Saša Obradović, osim na igrače koji duži period nisu na raspolaganju, a to su Džoel Bolomboj, Ajzea Kenan, Tajson Karter i Hasijel River, neće moći da računa ni na Čimu Monekea i Ognjena Dobrića.