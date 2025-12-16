OGLASIO SE ĐOAN PENJAROJA! Svi ga već vide na klupi Partizana...
Đoan Penjaroja je navodno blizu dolaska na mesto trenera Partizana.
Ipak, do ozvaničenja još nije došlo, pa će Partizan u narednom periodu i dalje voditi Mirko Ocokoljić.
U međuvremenu, pojavio se deo ekskluzivnog razgovora sa Penjarojom, u intervjuu koji je dao za TV Arena sport. Španac je govorio o svojim trenerskim počecima...
- Nisam bio trener koji je imao samo jednog učitelja. Formirao sam se kroz rad sa velikim trenerima dok sam bio igrač i kroz ono gde sam se suočavao sa trenerima kao protivnik. Ali, najbolji savet koji sam dobio kada sam počinjao da treniram jeste da budem svoj i da se ne menjam samo zato što sam postao trener - da ne radim ono što drugi misle da treba. Već naprotiv, da radim ono u šta verujem. Dakle, biti svoj i slediti svoje ideje! Možeš pogrešiti, ali moraš ostati dosledan svojim idejama i igrači to osete - rekao je Penjaroja.
