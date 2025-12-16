Slušaj vest

Đoan Penjaroja je navodno blizu dolaska na mesto trenera Partizana.

Ipak, do ozvaničenja još nije došlo, pa će Partizan u narednom periodu i dalje voditi Mirko Ocokoljić.

Đoan Penjaroja Foto: Starsport

U međuvremenu, pojavio se deo ekskluzivnog razgovora sa Penjarojom, u intervjuu koji je dao za TV Arena sport. Španac je govorio o svojim trenerskim počecima...

- Nisam bio trener koji je imao samo jednog učitelja. Formirao sam se kroz rad sa velikim trenerima dok sam bio igrač i kroz ono gde sam se suočavao sa trenerima kao protivnik. Ali, najbolji savet koji sam dobio kada sam počinjao da treniram jeste da budem svoj i da se ne menjam samo zato što sam postao trener - da  ne radim ono što drugi misle da treba. Već naprotiv, da radim ono u šta verujem. Dakle, biti svoj i slediti svoje ideje! Možeš pogrešiti, ali moraš ostati dosledan svojim idejama i igrači to osete - rekao je Penjaroja. 

Ne propustiteEvroligaOSTOJA MIJAILOVIĆ DOBIO PITANJE O ĐOANU PENJAROJI! Prvi čovek Partizana se oglasio o španskom treneru i njegovom dolasku u Beograd: "U ovom trenutku..."
PARTIZAN-BARCELONA_160.JPG
EvroligaPARTIZAN U PONEDELJAK DOBIJA NOVOG TRENERA? Crno-bele u duplom kolu Evrolige vodi novi stručnjak
partizan-barcelona-500888.JPG
EvroligaŠOKANTNI DETALJI OKO ĐOANA PENJAROJE! Šuška se da preuzima Partizan, a ovo će vas iznenaditi!
PARTIZAN-BARCELONA_04.JPG
EvroligaSTRANCI PLASIRALI BOMBU! Ovo je novi trener Partizana - preokret u Humskoj?
Slavlje igrača Partizana posle pobede u derbiju KK Partizan

BONUS VIDEO:

Ovako su Grobari dočekali igrače Partizana Izvor: Kurir