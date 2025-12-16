Slušaj vest

Košarkaši Makabija savladali su Dubai kao gosti rezultatom 97:95 (23:30, 28:22, 28:14, 18:29) u utakmici 16. kola Evrolige.

Izraelski tim je došao do treće pobede u nizu i skora 6-10. Dubai je drugi put ove sezone poražen kao domaćin, pa je sada na učinku 8-8.

Iako nije bio najefikasniji u svom timu, bivši košarkaš Partizana Ife Lundberg je bio najzaslužniji za trijumf Makabija. Danac je postigao 13 poena, ali je u poslednjoj akciji na meču sjajno asistirao Brisetu.

Hord je postigao 21 poen, a Sorkin 14 u pobedničkom timu.

Kod domaćina Mekinli Rajt je ubacio 26 poena, Filip Petrušev 15, a Aleksa Avramović 13.

Makabi za dva dana dočekuje Valensiju, a dan kasnije Dubai gostuje Efesu.