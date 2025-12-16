- Sada ako Zvezda izgubi večeras, ako dobije Virtus u petak, opet je u redu, održava balans sa ekipama kojih će imati 10 koji će se boriti za šest meseca. Ova četiri gore nisu rešena, ali Panatinaikos ili Olimpijakos iako stoje loše, izboriće se, Fenerbahče isto, ali sada gledam i ova Olimpija Milano nije za potcenjivanje, mogla je da bude i Zvezda, ali eto... Pred Virtus će da bude kao protiv Olimpije, oni će da doputuju, a Virtus ih čeka ovde. Oni spavaju tri noći u Beogradu. Prvo dok doputuju autobusom do Tel Aviva, pa avionom ovamo.

- Spustilo je taj nivo, osećam i kod navijača i kod mene samoga. Ta utakmica sa Partizanom je bila dobijena i ta dva boda, bez ozbira što je Partizanu spasilo život i izvuklo klub iz krize. Teško da Partizan može nešto da uradi, Zvezdi je to više značilo. Sada gleda Zvezda da li će da se plasira, a Partizan je već zakasnio. Zato ostaje taj žal, a koliko se prenelo na trenera, pa i nije. Ovaj Nvora isto tako. On je jedan od krivaca što su izgubili, jedan na faul u napadu, a drugu na Tajrika. On isto to kaže, ako mi vredimo, a mislimo, treba da dobijemo nekog jakog. I Hapoelu do sada sve ide, a nemoguće da tako sve ide. Samo jedan poraz, nijedna povreda, mora da dođe dan kada promašuju i nemaju ni 20% trojki - istakao je Đurović.