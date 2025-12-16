Crveno-beli su sada deveti na tabeli...
ZVEZDA PRETRPELA I TREĆI UZASTOPNI PORAZ U EVROLIGI! Pogledajte najzanimljivije momente sa večerašnje utakmice!
Košarkaši Crvene zvezde izgubili su večeras od Hapoela u Jerusalimu rezultatom 84:78 u okviru 16. kola Evrolige.
Pogledajte najzanimljivije momente sa današnje utakmice:
Crvena zvezda je deveta na tabeli sa devet pobeda i sedam poraza, dok je Hapoel prvi sa skorom 12/4.
Beogradski crveno-beli će u narednom kolu u Beogradu dočekati Virtus, dok će Hapoel igrati na gostujućem terenu u Atini protiv Panatinaikosa.
