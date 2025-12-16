Slušaj vest

U sklopu 16. kola Evrolige, košarkaši Crvene zvezde izgubili su od lidera Hapoela u Jerusalimu rezultatom 84:78 (21:21, 19:16, 21:22, 23:19).

Nakon meča, trener crveno-belih Saša Obradović je sumirao utiske:

- Prvo, čestiteke Hapoelu na pobedi. Napravili smo taktičke greške u ključnim momentima. Okej, to je košarka. Idemo u naredne utakmice - rekao je Obradović nakon poraza.

Saša Obradović Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Već za dva dana igra se naredno kolo. Crvena zvezda će ugostiti Virtus, a Hapoel gostuje Panatinaikosu.

