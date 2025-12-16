Slušaj vest

Košarkaši Crvene zvezde poraženi si od Hapoel Tel Aviva sa 84:78 u 16. kolu Evrolige.

Posle meča u Jerusalimu koji je Zvezda izgubila u samoj završnici, Delije su osule drvlje i kamenje po treneru Saši Obradoviću i prvom plejmejkeru ekipe Kodiju Mileru-Mekintajeru

Saša Obradović Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

 "Saša, nije ti Kodi Majk Džejms", glasio je jedan tvit, aludirajući na "sebičnost" Kodija u završnici i poredeći to sa igrom Džejmsa u Monaku pod trenerskom palicom Obradovića.

Kodi ovo nije zaslužio, kao ni Saša Obradović...

Ne propustiteFudbalFIFA JE DONELA ODLUKU! Usman Dembele proglašen za fudbalera godine, Mbape i Jamal ostali iza njega!
Usman Dembele
EvroligaHAPOEL - CRVENA ZVEZDA: Crveno-beli bez Dobrića i Monekea na teškom gostovanju kod lidera i Vase Micića
Saša Obradović KK Crvena zvezda
EvroligaVLADE ĐUROVIĆ NALJUTIO GROBARE: "Teško da Partizan može nešto da uradi" - ispada da je "večiti derbi" džaba dobijen?
Vlade Đurović
EvroligaLUNDBERG "PRODISAO" U MAKABIJU: Izraelci srušili Dubai u poslednjim sekundama meča posle sjajne akcije bivšeg igrača Partizana
Dubai, Makabi, Evroliga

BONUS VIDEO:

Delije luduju na +22 za Zvezdu protiv PAO Izvor: Kurir