Saša Obradović i Kodi Miler Mekintajer na udaru!
SAŠA OBRADOVIĆ SELI MAJKA DŽEJMSA U CRVENU ZVEZDU! Gori Tviter posle Hapoela - Mekintajer napravio haos...
Košarkaši Crvene zvezde poraženi si od Hapoel Tel Aviva sa 84:78 u 16. kolu Evrolige.
Posle meča u Jerusalimu koji je Zvezda izgubila u samoj završnici, Delije su osule drvlje i kamenje po treneru Saši Obradoviću i prvom plejmejkeru ekipe Kodiju Mileru-Mekintajeru.
"Saša, nije ti Kodi Majk Džejms", glasio je jedan tvit, aludirajući na "sebičnost" Kodija u završnici i poredeći to sa igrom Džejmsa u Monaku pod trenerskom palicom Obradovića.
Kodi ovo nije zaslužio, kao ni Saša Obradović...
