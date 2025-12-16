Slušaj vest

Posle meča u Jerusalimu koji je Zvezda izgubila u samoj završnici, Delije su osule drvlje i kamenje po treneru Saši Obradoviću i prvom plejmejkeru ekipe Kodiju Mileru-Mekintajeru.

"Saša, nije ti Kodi Majk Džejms", glasio je jedan tvit, aludirajući na "sebičnost" Kodija u završnici i poredeći to sa igrom Džejmsa u Monaku pod trenerskom palicom Obradovića.

Kodi ovo nije zaslužio, kao ni Saša Obradović...

