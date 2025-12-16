Tabela Evrolige nakon poraza Crvene zvezde od Hapoela.
TEŽAK PORAZ I TEŠKA SITUACIJA: Crvena zvezda tone, evo kako sada stoje na tabeli Evroilige - porazi koji bole!
Košarkaši Crvene zvezde doživeli su treći vezani poraz u Evroligi.
Nakon Barselone i Partizana, Zvezda je polođila oružje i u Jerusalimu, pred liderom Evrolige, Hapoelom.
Na kraju, Hapoel je slavio sa 84:78 u meču 16. kola.
Zvezda na tabeli polako klizi sa vrha ka plej-in zoni, a do nedavno je delila prvo mesto sa Hapoelom.
Crveno-beli sada imaju učinak od 9-7, a u petak dočekuju Virtus.
