Košarkaši Crvene zvezde doživeli su treći vezani poraz u Evroligi.

Nakon Barselone i Partizana, Zvezda je polođila oružje i u Jerusalimu, pred liderom Evrolige, Hapoelom.

Na kraju, Hapoel je slavio sa 84:78 u meču 16. kola.

Zvezda na tabeli polako klizi sa vrha ka plej-in zoni, a do nedavno je delila prvo mesto sa Hapoelom.

Crveno-beli sada imaju učinak od 9-7, a u petak dočekuju Virtus.



