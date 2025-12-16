Slušaj vest

Košarkaši Panatinaikosa pobedili su na vrućem gostovanju aktuelnog šampiona EvroligeFenerbahče u meču 16. kola - 81:77.

Najbolji igrač Panatinaikosa je postigao 25 poena uz četiri asistencija, a jedini još dvocifren u redovima atinskog tima je bio Džedi Osman sa 11 poena.

Ergin Ataman Foto: Stefanos Kyriazis/Ipa Sport / Ip / Zuma Press / Profimedia, STARSPORT / Shutterstock Editorial / Profimedia, Starsport

Talen Horton Taker je na drugoj strani bio prva violina tima je isto bio inspirisan, pa je završio sa 22 poena. Tarik Biberović je pratio sa 15, a Vejd Boldvin sa 11.

Panatinaikos je došao do 10 pobede u sezoni, dok je Fener sada na skoru 9-6.

