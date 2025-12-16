Slušaj vest

Košarkaši Panatinaikosa pobedili su na vrućem gostovanju aktuelnog šampiona EvroligeFenerbahče u meču 16. kola - 81:77.

Najbolji igrač Panatinaikosa je postigao 25 poena uz četiri asistencija, a jedini još dvocifren u redovima atinskog tima je bio Džedi Osman sa 11 poena.

Talen Horton Taker je na drugoj strani bio prva violina tima je isto bio inspirisan, pa je završio sa 22 poena. Tarik Biberović je pratio sa 15, a Vejd Boldvin sa 11.

Panatinaikos je došao do 10 pobede u sezoni, dok je Fener sada na skoru 9-6.

