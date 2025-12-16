Slušaj vest

Košarkaši Panatinaikosa pobedili su večeras na gostujućem terenu u Istanbulu Fenerbahče 81:77 (17:16, 24:21, 9:20, 31:20), u 16. kolu Evrolige.

Trener Panatinaikosa Ergin Ataman bio je vidno nezadovoljan i pored pobede svog tima.

I pored toga što je pobeda imala značajan rezultatski značaj, duel je ostavio gorak utisak kod stratega „zelenih“ Ergina Atamana, koji je nakon utakmice bez ustezanja govorio o zbivanjima na tribinama.

Selektor Turske - Ergin Ataman Foto: Pedja Milosavljevic / Alamy / Profimedia, Printscreen/Youtube/FIBAmedia

U razgovoru za „EuroLeague TV“, Ataman se najpre osvrnuo na dešavanja na terenu, naglasivši da njegova ekipa nije uspela da zadrži stabilnost i kontinuitet u igri.

"Veoma sam uznemiren zbog utakmice. Prvo poluvreme smo igrali veoma dobro, ali smo drugo poluvreme počeli jako loše, zaustavili smo naš napad i promašivali sve", rekao je Ataman i potom otkrio šta se dešavalo na tribinama:

"Fenerbahče je došao do prednosti od 9-10 poena i izgubili smo kontrolu nad utakmicom. U tom periodu, svi Turci, 10.000 navijača Fenerbahčea počeli su da pevaju na turskom jeziku, snažno, neobrazovano, protiv moje majke, koja ima 87 godina."

