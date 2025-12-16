"Meni se nije dopalo kakav tretman ima Miler-Mekintajer. Dražen Petrović kod mene nije imao ovakav tretman. Sigurno to nisu imali Saša Đorđević, Teodosić. Ne znam koji igrač ima ovakav tretman. Da Larkin igra kao on, sedeo bi na klupi. Oni promašuju, nervoza, mi u tranziciji, a on šutira ispred Itudisa trojku, koju promašuje za pola metra... Kad igra on, mi nemamo pasove u napadu, on ga drma, drma, drma, pa ga da. Počeo je utakmicu, dao je svih osam naših poena i odmah sam video da neće da bude dobro. Ne može ekipa da igra dobro kad plejmejker da svih osam poena. On je za 30 minuta imao dve asistencije. Batler je za duplo manje minuta imao osam asistencija, normalno i duplo više koševa. Neverovatno je kakav on tretman ima, kao da je Galis. Takav tretman nije imao nigde nijedan igrač, a bilo je u istoriji velikih asova. Spanulis je kod Željka ako promaši dve zaredom išao na klupu da se sredi malo, a ovaj, promaši, doda loptu protivniku u ruke, drži je 20 sekundi, strašno..."