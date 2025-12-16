Slušaj vest

Vlade Đurović, stručni analitičar na TV Arena, apostrofirao je igru Kodija Milera-Mekintajera kao najveći problem u porazu Crvene zvezde od Hapoela.

Crveno-beli su u utakmici 16. kola izgubili u Jerusalimu posle neizvesne završnice rezultatom 84:78.

Đuroviću se nije dopalo kakav tretman ima Miler-Mekintajer.

"Meni se nije dopalo kakav tretman ima Miler-Mekintajer. Dražen Petrović kod mene nije imao ovakav tretman. Sigurno to nisu imali Saša Đorđević, Teodosić. Ne znam koji igrač ima ovakav tretman. Da Larkin igra kao on, sedeo bi na klupi. Oni promašuju, nervoza, mi u tranziciji, a on šutira ispred Itudisa trojku, koju promašuje za pola metra... Kad igra on, mi nemamo pasove u napadu, on ga drma, drma, drma, pa ga da. Počeo je utakmicu, dao je svih osam naših poena i odmah sam video da neće da bude dobro. Ne može ekipa da igra dobro kad plejmejker da svih osam poena. On je za 30 minuta imao dve asistencije. Batler je za duplo manje minuta imao osam asistencija, normalno i duplo više koševa. Neverovatno je kakav on tretman ima, kao da je Galis. Takav tretman nije imao nigde nijedan igrač, a bilo je u istoriji velikih asova. Spanulis je kod Željka ako promaši dve zaredom išao na klupu da se sredi malo, a ovaj, promaši, doda loptu protivniku u ruke, drži je 20 sekundi, strašno..."

Hapoel je sa učinkom 12-4 na prvom mestu, dok je Zvezda posle trećeg vezanog poraza sa učinkom 9-7 trenutno osma.

