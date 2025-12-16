Slušaj vest

Košarkaši Barselone pobedili su večeras na gostujućem terenu Pariz 85:69 (30:13, 22:16, 26:23, 17:17), u 16. kolu Evrolige.

Najbolji kod Barselone bili su Kevin Panter sa 21 poenom, Vil Klajburn sa 19 poena i 12 skokova i Dario Brizuela sa 18 poena.

Kod Pariza su se izdvojili Nadir Hifi sa 16, Džered Horden sa 15, Alan Dokosi sa 14 i Lamar Stivens sa 12 poena.

Barselona je treća sa 11 pobeda i pet poraza, a Pariz je na pretposlednjem, 19. mestu sa pet pobeda i 11 poraza.

U narednom kolu, Barselona će dočekati Baskoniju, dok će Pariz gostovati Real Madridu.

