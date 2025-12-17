Čedi Osman, košarkaš Panatinaikosa, osudio je uvrede na račun Ergina Atamana, trenera tog kluba.
ATAMAN UZNEMIREN ZBOG SKANDIRANJA 10.000 NAVIJAČA: Takve povike da upute, veoma ružno...
Panatinaikos je u 16. kolu Evrolige kao gost pobedio Fenerbahče čiji su navijači vređali Atamana i njegovu porodicu.
- Ne razumem zašto, ali 10.000 neobrazovanih navijača Fenerbahčea počelo je da skandira mojoj 88-godišnjoj, obrazovanoj majci - poručio je on, a u svlačionici je izdvojio Osmana i Omera Jurtsevena, poručio da su njih dvojica mogli da razumeju šta se skandiralo, a potom se zahvalio ekipi na pobedi.
O incidentima je govorio i Osman.
- Trener je bio uznemiren. Čuo sam šta mu se vikalo, znam - rekao je turski košarkaš i dodao:
- Takve povike da upute treneru koji je ujedno i selektor reprezentacije... Veoma ružan trenutak - ocenio je Čedi Osman.
Selektor Turske - Ergin Ataman Foto: Pedja Milosavljevic / Alamy / Profimedia, Printscreen/Youtube/FIBAmedia
