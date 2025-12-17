Slušaj vest

Paklen doček priredili su sinoć navijači Fenerbahčea selektoru reprezentacije Turske i treneru Panatinaikosa - Erginu Atamanu.

PAO je u 16. kolu Evrolige savladao u Istanbulu Fenerbahče, a trofejni turski pognute glave napustio je parket, uprkos pobedi svog tima.

Nakon jezivih uvreda turskih navijača na račun njega i njegove majke, razočarani Ataman je u svlačionici održao izuzetno emotivan govor.

"Vi niste razumeli, ali turski igrači jesu. Ovde je 10.000 navijača vređalo moju majku tokom cele utakmice. Hvala vam svima što ste im odgovorili na terenu", rekao je sa suzama u očima Ataman.

Uvrede na račun Atamana oštro je osudio reprezentativac Turske i as Panatinaikosa Čedi Osman. Opširnije o tome pročitajte OVDE.

