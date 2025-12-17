Slušaj vest

Bivši košarkaš Partizana, Ife Lundberg, zablistao je u dresu izraelskog Makabija.

Lundberg je u Partizan stigao u leto 2024. godine kao jedno od najvećih pojačanja crno-belih u istoriji. Uz Karlika Džonsa i Brendona Dejvisa, morao je da čini glavnu okosnicu Partizana, ali od pomenute trojke, samo je Džons opravdao očekivanja.

Danac je podbacio u potpunosti, imao je svega nekoliko solidnih partija na početku sezonu, uz par zapaženih izdanja u plej-ofu ABA lige, ali to je mizeran učinak za jednog od najplaćenijih košarkšaka Partizana.

Pokušavali su crno-beli da ga se reše ovog leta i tako oslobode prostor za dovođenje novog igrača, ali nisu uspeli u svojoj nameri. Bilo je priče da su Makabi, Pariz i Olimpijakos zainteresovani za Danca, spominjala se čak i Crvena zvezda, ali do transfera nije došlo, pa je bivši as Virtusa ostao na platnom spisku Partizana, iako nije bio u planovima trenera Obradovića. Šuškalo se da bi mogao da se vrati u tim nakon teške povrede Karlika Džonsa, ali Željko je ostao dosledan. Danac je shvatio da mora da ide, prihvatio je poziv Makabija i nije pogrešio.

Sinoć je bio jedan od najzaslužnijih za trijumf izraelskog tima u Dubaiju (97:95). Preuzeo je odgovornost u momentima kada se meč lomio, od poslednjih 10 poena Makabija na ovom meču, Ife je kreirao osam. Prvo je vezao četiri poena, a onda asistirao Džejlenu Hordu, pa O'Šeju Brisetu za pobednički koš. Na kraju, Danac je meč završio sa 13 poena i četiri asistencije, što je bila njegova najefikasnija partija u dresu izraelskog tima.

U Partizanu su imali velika očekivanja, doveden je da bude jedan od lidera tima, a njegova uloga u Makabiju je nešto drugačija - i to mu očito prija. Nije došao da bude glavni igrač, već smiri igru i preuzme odgovornost kada prvim zvezdama ne ide.

"To je tačno ono što smo želeli od njega kada smo ga dovodili. Osim toga što je inteligentan igrač velikih sposobnosti, on ima iskustvo na ovom nivou, a to nam je nedostajalo na mnogim pozicijama. On zrači smirenošću. Nema sumnje da je timska odluka da njemu daju loptu u ruke kada Loni nije bio tu bila pametna. Ife je kao vrsta nekog ledenog brega kada treba da se donese odluka. Ne uzbuđuje se, funkcioniše, to nam je falilo", rekao je nakon meča oduševljeni Oded Kataš.

I lokalni mediji sipaju hvalospeve na račun Lundberga. Ističu da je idealan za situacije kada se utakmice lome i da je ekspresno osvojio srca navijača.

"Walla Sport" ga naziva "odgovornom odraslom osobom" i podseća da je Danac sa Makabijem potpisao ugovor do kraja sezone, ali da je već sada u stručnom štabu i svlačionici postignut konsenzus da treba da ostane u Makabiju.

Kako stvari stoje njegov menadžer će uskoro dobiti ponudu za produžetak saradnje.

Podsetimo, Makabi je vezao tri pobede u Evroligi, a Danac je prosečno beležio 10.6 poena u 3.3 asistencije.

